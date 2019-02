தேசிய செய்திகள்

புல்வாமா தாக்குதல் : ஒய்எஸ்எம்எஸ் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திய தீவிரவாதிகள் + "||" + Did handlers use peer-to-peer software service to contact Pulwama

புல்வாமா தாக்குதல் : ஒய்எஸ்எம்எஸ் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திய தீவிரவாதிகள்