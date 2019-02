தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் 12 லட்சம் பேருக்கு சிகிச்சை + "||" + 150 days of Ayushman Bharat PM-JAY, more than 12 lakh patients provided free of cost healthcare

பிரதமர் மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் 12 லட்சம் பேருக்கு சிகிச்சை