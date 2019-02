தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் இருந்து பாகிஸ்தான் தூதர் சொந்த நாட்டுக்கு புறப்பட்டு சென்றார் + "||" + The Pakistani ambassador left Delhi to his native country

