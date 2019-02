தேசிய செய்திகள்

புல்வாமா தாக்குதலை அரசியல் ஆக்கினால் மக்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள்: காங்கிரஸ் + "||" + People will not forgive any attempt to politicise Pulwama terror attack, says Congress

