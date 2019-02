மாநில செய்திகள்

அதிமுக - பாஜக இடையே கூட்டணி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது; பாஜகவுக்கு 5 தொகுதிகளை ஒதுக்கியது அதிமுக + "||" + coalition agreement between the AIADMK and the BJP has been signed The AIADMK allocated 5 seats for the BJP

