தேசிய செய்திகள்

வன்கொடுமை சட்டம் பற்றிய தீர்ப்பு: மத்திய அரசின் மறுஆய்வு மனு மீது புதிதாக விசாரணை - சுப்ரீம் கோர்ட்டு அறிவிப்பு + "||" + Judgment on the Abuse Act: New inquiry into the Central Government's review petition - Supreme Court notification

வன்கொடுமை சட்டம் பற்றிய தீர்ப்பு: மத்திய அரசின் மறுஆய்வு மனு மீது புதிதாக விசாரணை - சுப்ரீம் கோர்ட்டு அறிவிப்பு