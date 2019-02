தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ‘மீண்டும் பா.ஜனதாவை தேர்ந்தெடுத்தால் வளர்ச்சிப்பணிகள் தொடரும்’ - பிரதமர் மோடி உறுதி + "||" + In the parliamentary election, 'growth will continue if BJP again chooses' - Prime Minister Modi confirmed

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ‘மீண்டும் பா.ஜனதாவை தேர்ந்தெடுத்தால் வளர்ச்சிப்பணிகள் தொடரும்’ - பிரதமர் மோடி உறுதி