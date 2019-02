தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் நில அதிர்வு ஏற்பட்டதாக தகவல் + "||" + Tremors In Delhi After 4.0 Earthquake In West UP: US Geological Survey

டெல்லியில் நில அதிர்வு ஏற்பட்டதாக தகவல்