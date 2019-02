மாநில செய்திகள்

விமான நிலையத்திற்கு முத்துராமலிங்கத் தேவர் பெயரை சூட்ட வலியுறுத்தி மதுரையில் போராட்டம்; போலீஸ் குவிப்பு + "||" + To the airport Muthuramalinga Goddess Sutta stressed Struggle in Madurai; Police concentration

விமான நிலையத்திற்கு முத்துராமலிங்கத் தேவர் பெயரை சூட்ட வலியுறுத்தி மதுரையில் போராட்டம்; போலீஸ் குவிப்பு