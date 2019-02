மாநில செய்திகள்

எண்ணிக்கையை மட்டும் வைத்து வலுவான கூட்டணி அமையாது - கனிமொழி கருத்து + "||" + Keep only the number There is not a strong coalition Kanimozhi comment

எண்ணிக்கையை மட்டும் வைத்து வலுவான கூட்டணி அமையாது - கனிமொழி கருத்து