மாநில செய்திகள்

மத்தியில் கூட்டணி ஆட்சி அமையும், கூட்டணி ஆட்சியில் அதிமுக முக்கிய பங்கு வகிக்கும்- தம்பிதுரை + "||" + The coalition will rule in the middle AIADMK will play a major role in the coalition government Tambidurai

மத்தியில் கூட்டணி ஆட்சி அமையும், கூட்டணி ஆட்சியில் அதிமுக முக்கிய பங்கு வகிக்கும்- தம்பிதுரை