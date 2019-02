சினிமா செய்திகள்

இந்தியப் படங்களில் அதிகம் தடை செய்யப்பட்ட படங்களில் தமிழ்ப் படங்களுக்கு 2-வது இடம் + "||" + CBFC banned 793 films in 16 years, including titles like Aadamkhor Hasina and Manchali Padosan

இந்தியப் படங்களில் அதிகம் தடை செய்யப்பட்ட படங்களில் தமிழ்ப் படங்களுக்கு 2-வது இடம்