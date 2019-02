தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடியின் வேண்டுகோளை ஏற்று 850 இந்திய கைதிகளை விடுதலை செய்ய சவுதி அரேபியா இளவரசர் உத்தரவு + "||" + At the request of Prime Minister Narendra Modi, Crown Prince of Saudi Arabia has ordered the release of 850 Indian prisoners lodged in Saudi jails.

