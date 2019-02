மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. கூட்டணி குறித்து மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு விரக்தியின் வெளிப்பாடுஅமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி + "||" + Stalin's speech is the expression of frustration Interviewed by Minister Jayakumar

அ.தி.மு.க. கூட்டணி குறித்து மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு விரக்தியின் வெளிப்பாடுஅமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி