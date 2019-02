தேசிய செய்திகள்

ராணுவத்தில் 100 சதவீத அன்னிய நேரடி முதலீட்டுக்கு அனுமதி - மத்திய மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் தகவல் + "||" + Allow 100 percent foreign direct investment in the army - Union Minister Nirmala Sitaraman Information

ராணுவத்தில் 100 சதவீத அன்னிய நேரடி முதலீட்டுக்கு அனுமதி - மத்திய மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் தகவல்