மாநில செய்திகள்

மண்டல வாரியாக சத்துணவு திட்டத்திற்கு முட்டை கொள்முதல் செய்யும் அரசாணை ரத்துமதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Cancellation of the egg procurement for regional food nutrition

மண்டல வாரியாக சத்துணவு திட்டத்திற்கு முட்டை கொள்முதல் செய்யும் அரசாணை ரத்துமதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு