தேசிய செய்திகள்

ஹபீஸ் சயீத்தின் ஜமாத்-உத்-தாவாவை பாகிஸ்தான் ஒப்புக்காக தடை; இந்தியா அதிருப்தி + "||" + Isolated Pak scrambling to put together cosmetic response: India unimpressed by Islamabad ‘banning’ Saeed’s JuD

ஹபீஸ் சயீத்தின் ஜமாத்-உத்-தாவாவை பாகிஸ்தான் ஒப்புக்காக தடை; இந்தியா அதிருப்தி