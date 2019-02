உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் நோக்கி பாயும் நதிநீரை தடுத்து நிறுத்தினால் கவலைப்பட மாட்டோம் - பாகிஸ்தான் + "||" + Pakistan says it has no concern if India diverts water

பாகிஸ்தான் நோக்கி பாயும் நதிநீரை தடுத்து நிறுத்தினால் கவலைப்பட மாட்டோம் - பாகிஸ்தான்