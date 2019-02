மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தலை ஒரே கட்டமாக நடத்த வேண்டும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் தலைவர்கள் கோரிக்கை + "||" + The parliamentary elections should be held in a single phase

