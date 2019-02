மாநில செய்திகள்

40 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கும் தே.மு.தி.க.வில் நாளை முதல் விருப்ப மனு வினியோகம் விஜயகாந்த் அறிவிப்பு + "||" + Tomorrow's first petition to the 40 parliamentary constituencies in the DMK

40 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கும் தே.மு.தி.க.வில் நாளை முதல் விருப்ப மனு வினியோகம் விஜயகாந்த் அறிவிப்பு