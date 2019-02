மாநில செய்திகள்

69 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாக்க சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும்டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + The sadvari survey should be conducted

69 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாக்க சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும்டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்