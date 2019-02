உலக செய்திகள்

தென்கொரியாவில் நடந்த விழாவில் பிரதமர் மோடிக்கு அமைதி விருது + "||" + Prime Minister Narendra Modi's Peace Prize at the ceremony in South Korea

தென்கொரியாவில் நடந்த விழாவில் பிரதமர் மோடிக்கு அமைதி விருது