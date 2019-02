மாநில செய்திகள்

சமூக நீதி கட்சி என்று சொல்லும் பா.ம.க., பா.ஜனதா கூட்டணிக்கு சென்றது கேவலம் சென்னையில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் ப.சிதம்பரம் தாக்கு

