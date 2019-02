மாநில செய்திகள்

2 சிறிய செயற்கைகோள்களுடன் முதல் எஸ்.எஸ்.எல்.வி. ராக்கெட் ஜூலை மாதம் ஏவப்படும்இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தகவல் + "||" + The first SSLV with 2 satellites Rocket

