தேசிய செய்திகள்

அசாம் படை பிரிவுக்கு வழங்கப்பட்ட கூடுதல் அதிகாரம் நிறுத்தி வைப்பு - மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் முடிவு + "||" + Assam was assigned to the Army Division Additional power stop on hold - Union Home Ministry decision

அசாம் படை பிரிவுக்கு வழங்கப்பட்ட கூடுதல் அதிகாரம் நிறுத்தி வைப்பு - மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் முடிவு