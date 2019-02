தேசிய செய்திகள்

தொழில் அதிபர்களின் ரூ.3½ லட்சம் கோடி கடனை தள்ளுபடி செய்யும்போது விவசாய கடன்களை ரத்து செய்யாதது ஏன்? - பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல் காந்தி கேள்வி + "||" + Why do not hedge out debts of Rs 3½ lakh crore for industrial workers? - Rahul Gandhi questioning Modi

தொழில் அதிபர்களின் ரூ.3½ லட்சம் கோடி கடனை தள்ளுபடி செய்யும்போது விவசாய கடன்களை ரத்து செய்யாதது ஏன்? - பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல் காந்தி கேள்வி