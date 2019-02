கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாடும் விவகாரத்தில் பிசிசிஐ முடிவுக்கு கட்டுப்படுவோம்: விராட் கோலி + "||" + We will go by what the govt & the Board decides, we will respect that.

பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாடும் விவகாரத்தில் பிசிசிஐ முடிவுக்கு கட்டுப்படுவோம்: விராட் கோலி