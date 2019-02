தேசிய செய்திகள்

டெல்லிக்கு மாநில அந்தஸ்து கோரி மார்ச் 1 முதல் உண்ணாவிரதம்: அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவிப்பு + "||" + So we're starting a movement on March 1 & I'll sit on indefinite fast for the full stateSo we're starting a movement on March 1 & I'll sit on indefinite fast for the full statehood of Delhihood of Delhi Delhi CM Arvind Kejriwal

