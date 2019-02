தேசிய செய்திகள்

தண்டவாளத்தில் அடிபட்டு கிடந்த வாலிபர்: மருத்துவமனைக்கு 1 கி.மீ தூரம் தூக்கிச்சென்ற போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் + "||" + Police constable Poonam Billore ran for more than a kilometer along the railway tracks with an injured man on his shoulders in Hoshangabad today,

தண்டவாளத்தில் அடிபட்டு கிடந்த வாலிபர்: மருத்துவமனைக்கு 1 கி.மீ தூரம் தூக்கிச்சென்ற போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்