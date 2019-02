தேசிய செய்திகள்

ரூ.1.57 கோடி மணல் ஊழல்: பீகார் முன்னாள் மந்திரிக்கு 5 ஆண்டு ஜெயில் - 22 ஆண்டுகளாக நடந்த வழக்கில் சி.பி.ஐ. கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Rs.1.57 crore sand scam: Five years jail for Bihar's former minister - 22 years in CBI Court ruling

