தேசிய செய்திகள்

ஏர் இந்தியா விமானத்தை கடத்தப்போவதாக மிரட்டல் - முன்எச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு + "||" + Air India threatens to kidnap plane - Instructed to take precautionary action

ஏர் இந்தியா விமானத்தை கடத்தப்போவதாக மிரட்டல் - முன்எச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு