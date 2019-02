அசாமில் விஷச்சாராயம் குடித்து 140 பேர் பலி: அரசின் அக்கறையின்மையை காட்டுகிறது - ராகுல்காந்தி குற்றச்சாட்டு

புதுடெல்லி,

அசாம் மாநிலம் கோல்ஹாட் மாவட்டத்தில் உள்ள சல்மாரியா தேயிலை தோட்டத்தில் ஏராளமானோர் வேலைபார்த்து வருகின்றனர். கடந்த வியாழக்கிழமை இரவு பெண் தொழிலாளர்கள் உள்பட ஏராளமானோர் விஷச்சாராயம் வாங்கி அருந்தினர்.

இதில் பெண்கள் உள்பட 30 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், 300-க்கும் மேற்பட்டோர் ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர். இந்த நிலையில் ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மேலும் பலர் உயிரிழந்தனர். இதனால் வி‌ஷச்சாராய சாவு எண்ணிக்கை 140 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

இது குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி டுவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது:

அசாமில் விஷச்சாராயம் குடித்து 140 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அரசின் அக்கறையின்மையை காட்டுகிறது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் தொழிலாளர்கள் நலமுடன் மீண்டு வர இறைவனை வேண்டுகிறேன் என பதிவிட்டுள்ளார்.

The apathy & incompetence of the Assam Govt. has resulted in the tragic deaths of over 140 people with scores of victims in hospital, poisoned by toxic alcohol.



My condolences to the families of those who have died. I also pray that those in hospital make a speedy recovery.