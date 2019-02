தேசிய செய்திகள்

தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பதில் மோடி உறுதி - ‘மனதின் குரல்’ வானொலி நிகழ்ச்சியில் பேச்சு + "||" + Modi is committed to winning elections and re-establishing the rule - talk on 'mann ki baat' radio show

தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பதில் மோடி உறுதி - ‘மனதின் குரல்’ வானொலி நிகழ்ச்சியில் பேச்சு