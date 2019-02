தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்கும் திட்டத்தை பிரதமர் மோடி தொடங்கிவைத்தார்: 1 கோடி பேருக்கு தலா ரூ.2 ஆயிரம்முதல் தவணையாக, வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்பட்டது + "||" + Prime Minister Modi launched a scheme to provide financial assistance to farmers: Rs 2,000 per 1 crore the first installment was paid directly to the bank account

