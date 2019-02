தேசிய செய்திகள்

பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் மனித உரிமைகளை பாதுகாக்க கோரிய மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்றது உச்சநீதிமன்றம் + "||" + SC agrees to hear plea seeking protection of human rights of security forces

பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் மனித உரிமைகளை பாதுகாக்க கோரிய மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்றது உச்சநீதிமன்றம்