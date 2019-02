மாநில செய்திகள்

ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் பதவி காலம் மேலும் 4 மாதம் நீட்டிப்பு + "||" + The term of the ArumugasamyCommissionis a 4-month extension TNGovt

ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் பதவி காலம் மேலும் 4 மாதம் நீட்டிப்பு