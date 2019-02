தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தகவல் தொழில்நுட்பக்குழு முன் டுவிட்டர் சிஇஓ ஜாக் சார்சி ஆஜராக விலக்கு + "||" + Twitter has been given 10 days to reply in writing to questions that remained unanswered and they may be called again before the Parliamentary Committee

