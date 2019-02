தேசிய செய்திகள்

புல்வாமா தாக்குதலுக்குப் பிறகு 'போர் வெறியை உருவாக்க முயற்சிக்கிறார்கள் -மம்தா பானர்ஜி குற்றச்சாட்டு + "||" + Mamata Banerjee accuses government of trying to create ‘war hysteria’ after Pulwama attack

புல்வாமா தாக்குதலுக்குப் பிறகு 'போர் வெறியை உருவாக்க முயற்சிக்கிறார்கள் -மம்தா பானர்ஜி குற்றச்சாட்டு