தேசிய செய்திகள்

வெற்றிகரமான 2-வது சர்ஜிக்கல் ஸ்டிரைக், கோபத்தில் பாகிஸ்தான் -இரு நாடுகளின் ராணுவ பலம் முழு விவரம் + "||" + India vs Pakistan: How their militaries stack up SurgicalStrike2

வெற்றிகரமான 2-வது சர்ஜிக்கல் ஸ்டிரைக், கோபத்தில் பாகிஸ்தான் -இரு நாடுகளின் ராணுவ பலம் முழு விவரம்