சிறப்புக் கட்டுரைகள்

2019 பாராளுமன்ற தேர்தல்: 1951 முதல் 2014 வரை சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் வெற்றியில் வீழ்ச்சி ஏன்? + "||" + 2019 Parliamentary Elections: Why Independent Candidates Falling from 1951 to 2014?

2019 பாராளுமன்ற தேர்தல்: 1951 முதல் 2014 வரை சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் வெற்றியில் வீழ்ச்சி ஏன்?