மாநில செய்திகள்

இலங்கை சிறையில் உள்ள தமிழக மீனவர்களை மீட்க கோரி பிரதமர் மோடிக்கு முதல் அமைச்சர் கடிதம் + "||" + TN CM writes letter to PM Modi seeking restoration of fishermen in Sri Lankan jail

இலங்கை சிறையில் உள்ள தமிழக மீனவர்களை மீட்க கோரி பிரதமர் மோடிக்கு முதல் அமைச்சர் கடிதம்