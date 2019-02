தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் போர் விமானங்கள் இந்தியாவின் எல்லைக்குள் குண்டு வீசியது; விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது + "||" + Pakistan Air Force's F-16 that violated Indian air space shot down in Indian retaliatory fire 3KM within Pakistan territory in Lam valley, Nowshera sector.

பாகிஸ்தான் போர் விமானங்கள் இந்தியாவின் எல்லைக்குள் குண்டு வீசியது; விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது