தேசிய செய்திகள்

குழந்தைக்கு பாலகோட் தீவிரவாத முகாம் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட விமானத்தின் பெயர் சூட்டப்பட்டது + "||" + plane is named child was involved in the Balagot terrorist camp attack

குழந்தைக்கு பாலகோட் தீவிரவாத முகாம் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட விமானத்தின் பெயர் சூட்டப்பட்டது