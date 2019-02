தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு-காஷ்மீர்: பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் பாகிஸ்தான் எல்லை மீறிதாக்குதல் - இந்திய ராணுவம் பதிலடி + "||" + Jammu and Kashmir: Pakistan's border crossing in Poonch district - The Indian Army has retaliated

ஜம்மு-காஷ்மீர்: பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் பாகிஸ்தான் எல்லை மீறிதாக்குதல் - இந்திய ராணுவம் பதிலடி