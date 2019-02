தேசிய செய்திகள்

தீவிரவாத தாக்குதல் மூலம் நமது வளர்ச்சியை தடுக்க எதிரிகள் முயற்சி -பிரதமர் மோடி + "||" + PM Narendra Modi: The enemy tries to destabilize us, carries out terror attacks, they want to stop our growth.

