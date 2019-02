தேசிய செய்திகள்

இன்றும் இந்திய எல்லைக்குள் ஊடுருவ முயன்ற பாகிஸ்தான் போர் விமானங்களை இந்திய விமானப்படை விரட்டியடித்தது + "||" + Pakistani warplanes who still tried to penetrate into Indian territory today The Indian Air Force was chased away.

