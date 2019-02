மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசின் “கலைமாமணி விருதுகள்” பெயர்கள் அறிவிப்பு விஜய்சேதுபதி, பரவை முனியம்மா, கார்த்தி உள்ளிட்டோர் பெறுகின்றனர் + "||" + Announcement of the "Kalaimamani Awards" names of the Government of Tamil Nadu

தமிழக அரசின் “கலைமாமணி விருதுகள்” பெயர்கள் அறிவிப்பு விஜய்சேதுபதி, பரவை முனியம்மா, கார்த்தி உள்ளிட்டோர் பெறுகின்றனர்