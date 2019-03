உலக செய்திகள்

தீவிரவாதத்திற்கு எதிராகத்தான் போர், மதத்திற்கு எதிரானது அல்ல. இஸ்லாம் என்றாலே அமைதி தான் -சுஷ்மா சுவராஜ் + "||" + Fight against terror not any religion, Islam means peace: Swaraj at OIC

