உலக செய்திகள்

’புல்வாமா தாக்குதலில் தொடர்பு இல்லை ‘ஜெய்ஷ்-இ-முகமது அமைப்பை பாதுகாக்கும் பாகிஸ்தான் + "||" + Pakistan defends JeM yet again, claims terror group not responsible for Pulwama attack

’புல்வாமா தாக்குதலில் தொடர்பு இல்லை ‘ஜெய்ஷ்-இ-முகமது அமைப்பை பாதுகாக்கும் பாகிஸ்தான்