தேசிய செய்திகள்

9 மாத குழந்தை உள்பட 3 பேர் சுட்டுக்கொலை பாகிஸ்தான் இராணுவம் தாக்குதல் + "||" + Jammu & Kashmir: Three members of a family were killed in shelling by Pakistan, in Poonch district's Krishna Ghati sector, last night.

9 மாத குழந்தை உள்பட 3 பேர் சுட்டுக்கொலை பாகிஸ்தான் இராணுவம் தாக்குதல்